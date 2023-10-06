В "Яндекс.Браузере" появилась функция пересказа видео

Она работает на основе нейросети YandexGPT

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Яндекс" запустил функцию пересказа видео на основе нейросети YandexGPT в таких сервисах, как "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Поиск" и сервисе краткого пересказа 300.ya.ru. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Пользователи "Браузера" и "Поиска" смогут читать пересказы русскоязычных видео. Новая функция позволит быстро ознакомиться с содержанием ролика и понять, есть ли в нем ответ на нужный вопрос. А создателям контента функция поможет составить содержание видео с таймкодами, чтобы привлечь больше зрителей", - говорится в распространенном сообщении.

Функция работает для видео длиной от четырех минут до четырех часов. Алгоритм переводит аудиодорожку в текст, после чего YandexGPT выделяет смысловые фрагменты, обобщает каждый из них и указывает таймкод начала блоков. По клику на таймкод пользователь сможет перейти к интересующему фрагменту, объяснили в "Яндексе".

Пересказ видео доступен в "Поиске" в любом браузере, выжимку из YouTube-ролика можно получить, вставив ссылку на него в поле ввода сервиса 300.ya.ru. "Сейчас функция работает для популярных роликов - например, для рецептов приготовления блюд, хендмейда, видео с решением школьных заданий или записей телепередач", - добавили в компании.

В начале июля "Яндекс" внедрил нейросеть YandexGPTв свой браузер для пересказа текстов. Опция доступна в версиях браузера для Windows, macOS и Linux, а также на Android и iOS.