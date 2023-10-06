Ремонт энергоблока №2 Кольской АЭС завершили досрочно

В рамках модернизации осуществлено 11 мероприятий

МУРМАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Ремонт с элементами модернизации на энергоблоке №2 Кольской АЭС в Мурманской области завершили досрочно. Энергоблок возобновил работу на неделю раньше срока, запланированного графиком ремонта, сообщили в управлении информации и общественных связей станции.

"В ходе ремонта были выполнены все запланированные работы по регламентному обслуживанию и диагностике основного и вспомогательного оборудования энергоблока №2. С помощью инструментов производственной системы "Росатом" удалось оптимизировать срок ремонта с 49 планируемых до 42 суток с безусловным соблюдением требований безопасности и качества", - приводится цитата главного инженера Кольской АЭС Владимира Матвеева.

Отмечается, что в рамках модернизации осуществлено 11 мероприятий. Аналогичные работы были сделаны на блоках №1, 3 и 4 в этом году. В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1260 МВт. Уровень радиационного фона соответствует значениям естественного природного фона.

Кольская АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") расположена вблизи города Полярные Зори в Мурманской области. На станции действуют четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Кольская АЭС - первая атомная станция, построенная в суровых климатических условиях Заполярья и самая северная АЭС в Европе. Кольская АЭС обеспечивает электричеством более половины всех потребителей Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов .