6 октября, 07:41,
обновлено 6 октября, 08:04

МИД РФ заявил, что безвозмездные поставки продовольствия в Африку выполнят до конца года

По словам замглавы ведомства Сергея Вершинина, схема по поставке 1 млн тонн российского зерна в Турцию для переработки и поставки в нуждающиеся страны в настоящее время на стадии проработки

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Москва выполнит обещание о безвозмездных поставках зерновых в шесть стран Африканского континента до конца года. Об этом заявил на брифинге замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Вершинин в беседе с журналистами отметил, что схема по поставке 1 млн тонн российского зерна в Турцию для переработки и поставки в нуждающиеся страны в настоящее время на стадии проработки.

"Могу сказать, что, кроме этого, существуют и подтверждаются те слова, которые сказал [президент России Владимир] Путин, о том, что до конца года мы поможем и направим свыше 200 тыс. тонн зерновых в шесть африканских стран. Это тоже будет сделано, но это будет сделано полностью за российский счет", - сказал замминистра. 

Теги:
РоссияВершинин, Сергей Васильевич
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