Первую очередь транспортно-логистического центра "Сибирский" запустили под Новосибирском

Старт работы центра дал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Первая очередь транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Сибирский" начала работу в полноценном режиме в Сибирском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС с места события.

Старт работы центра дал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он отметил, что развертывание инфраструктуры международных транспортных коридоров сегодня находится в особом фокусе внимания правительства. Первый вице-премьер напомнил, что речь идет о трех приоритетных направлениях - Азова-Черноморском, Восточном и о коридоре Север-Юг.

"Состоявшийся сегодня запуск крупномасштабного транспортного-логистического центра Новосибирской области является одним из важных этапов этой системной работы. Всего в рамках ведомственного проекта ["Формирование сети транспортно-логистических центров" государственной программы "Развитие транспортной системы"] до конца 2024 года запланировано строительство и модернизация тридцати крупных логистических центров в разных регионах страны", - добавил Белоусов.

Первый поезд, который был перегружен на терминале в ходе мероприятия, прибыл в Новосибирск из Владивостока, уточнили ТАСС в пресс-службе компании "Новосибирский транспортный терминал". Далее он отправится в Москву.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что проект очень важен для региона, поскольку здесь впервые применяется технология транспортировки грузов из полувагонов в контейнеры. "Сразу создается инфраструктура с минимальным вмешательством в грузовые и пассажирские перевозки", - добавил он.

Запуск первой очереди ТЛЦ в тестовом режиме состоялся в конце августа. Как отметил инвестор и основатель компании "Новосибирский транспортный терминал" Александр Кахидзе, транспортно-логистический центр "Сибирский" позволит решить стратегические задачи по ускорению товародвижения и снижению логистических издержек на сети российских железных дорог.

О терминале

Узловой транспортно-логистический центр с контейнерным терминалом и железнодорожной инфраструктурой будет одним из крупнейших в Сибири, сможет обслуживать сразу несколько грузовых контейнерных поездов, идущих из Азии. Проект ТЛЦ позволит оптимизировать цепочки поставок для компаний, а также снизит нагрузку на федеральные автотрассы и дорожную сеть Новосибирска.

Терминал в Новосибирской области мощностью до 1 млн ДФЭ в год сможет обрабатывать полносоставные контейнерные поезда. Общая площадь терминала составит более 300 га. Общий объем инвестиций в проект превысит 15 млрд рублей.