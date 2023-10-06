Предварительные продажи билетов на фильм о турне Тейлор Свифт превысили $100 млн

По предварительным оценкам, продажи билетов на стадионы во время турне певицы могут достичь $1,4 млрд, что побьет рекорд Элтона Джона в рамках его прощальных выступлений Farewell Yellow Brick Road Tour

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Фильм-концерт Eras Tour о мировом турне певицы Тейлор Свифт стал кассовым блокбастером еще за неделю до выхода на большой экран. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на дистрибьютора ленты компанию AMC.

Предварительные продажи билетов превысили, по ее данным, $100 млн из-за "огромного спроса с того момента, как об этом было впервые объявлено". Фильм должен выйти в прокат более чем в 100 странах 13 октября.

По предварительным оценкам, продажи билетов на стадионы во время турне Свифт могут достичь $1,4 млрд, что побьет рекорд Элтона Джона в рамках его прощальных выступлений Farewell Yellow Brick Road Tour. Мировое турне британского певца, пианиста и композитора завершилось в июле выступлением в Стокгольме. С небольшими перерывами оно продлилось пять лет. Исполнитель выступил почти на 330 концертах, однако был вынужден сделать несколько пауз - из-за пандемии COVID-19 и проблем со здоровьем.

Турне Свифт стартовало в марте 2023 года в Латинской Америке и США. Обладательница 12 премий Grammy отправится в Европу в мае 2024 года и выступит, в частности, в Великобритании, Германии, Франции и Нидерландах. Певица исполняет более 40 песен из последних альбомов Lover, Folklore, Evermore и Midnights.

Четыре альбома Свифт одновременно вошли ранее в топ-10 чарта Billboard 200. Таким образом, она стала единственной женщиной, установившей подобный рекорд. 57 лет назад обладателем подобного достижения был американский трубач Герб Алперт. В 2016 году в топ-10 вошли сразу пять альбомов американского певца и гитариста Принса Роджерса Нельсона (1958-2016), однако это произошло уже после смерти музыканта.

После того, как новая версия альбома Speak Now возглавила чарт Billboard 200, на счету Свифт оказались 12 альбомов - лидеров музыкальных рейтингов. По данному показателю певица обогнала Барбру Стрейзанд (11 альбомов) и сравнялась с американским рэпером Дрейком, уступив только британской группе The Beatles (19 альбомов) и американскому рэперу Jay-Z (14 альбомов).