Мобильное приложение банка "Ак Барс" удалили из Google Play

В официальном магазине приложений App Store для телефонов на базе iOS приложение доступно для скачивания

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Приложение банка "Ак Барс", который в сентябре 2023 года подпал под санкции США, было удалено из официального магазина для Android Google Play, убедились корреспонденты ТАСС.

В официальном магазине приложений App Store для телефонов на базе iOS приложение доступно для скачивания.

В пресс-службе "Ак Барс" сообщили ТАСС, что в настоящий момент банк предусмотрел несколько способов скачивания удаленного приложения. Так, для установки и обновления приложения на Android можно воспользоваться альтернативными магазинами: AppGallery, Galaxy Store, RuStore, Xiaomi Store, NashStore. "Уже установленное мобильное приложение продолжит работать в полном объеме, ограничений по его использованию нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в банке пояснили, что для проведения всех необходимых операций можно использовать веб-версию "Ак Барс Банк Онлайн", которая адаптирована для мобильных устройств. Чтобы сохранить уже скачанное приложение на iPhone, которое еще доступно в App Store, банк рекомендует отключить автоматическое обновление и автовыгрузку приложений.

14 сентября США расширили санкции в отношении РФ. Под новые ограничения подпали почти 70 человек и 100 компаний, в том числе и банк "Ак Барс". В ответ на санкции в "Ак Барсе" сообщили, что все отделения банка, банкоматы и сервисы работают в штатном режиме. Однако с 15 сентября банк вынужден был приостановить осуществление исходящих переводов в валюте и конвертацию в долларах, евро и дирхамах.