В ЕК заявили, что ситуация с энергоинфраструктурой Украины хуже, чем зимой 2022 года

Миллионы жителей Украины зимой столкнутся с дефицитом света, тепла и воды, а экономика и бизнес страны будут испытывать значительные трудности, указало агентство Reuters

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Украина не смогла до конца восстановить энергетическую инфраструктуру, которая стала менее надежной и более уязвимой, чем прошлой зимой. Такое мнение выразил специалист по вопросам энергетики и окружающей среды группы поддержки Украины генерального директората Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения (DG NEAR) Маркус Липпольд.

"Мы приложили много [усилий], чтобы просто восстановить то, что было разрушено. Смогли ли мы повысить устойчивость [энергосистемы]? Находимся ли мы в лучшем положении, чем прошлой зимой? Я так не думаю", - приводит агентство Reuters слова чиновника. Несмотря на то, что специалисты занимались ремонтом инфраструктуры летом, стране не хватило денег и времени, чтобы завершить подготовку к зиме, указывает агентство. Таким образом, миллионы жителей Украины зимой столкнутся с дефицитом света, тепла и воды, а экономика и бизнес страны будут испытывать значительные трудности.

"Энергетическая система не столь надежна и имеет меньший резерв мощности", - цитирует Reuters председателя правления компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. В свою очередь исполнительный директор крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил агентству, что компания провела обширные ремонтные работы в преддверии зимы, но из-за значительных повреждений "уровень надежности [электросети] будет ниже [чем в прошлом году]".

Как отмечает Reuters, энергетическая инфраструктура Украины понесла огромный ущерб. Согласно подсчетам ООН, ее энергетические мощности, ранее оценивавшиеся в 37 гигаватт (ГВт), сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года. Исследовательский центр Киевской школы экономики оценил прямой ущерб энергетической инфраструктуре Украины в $8,8 млрд по состоянию на июнь этого года. Ранее стране помогали относительно мягкая погода, быстрый ремонт поврежденной инфраструктуры, мощности атомной энергетики и импорт электроэнергии из Европы, однако ожидается, что этой зимой "условия будут более жесткими", заключает агентство.