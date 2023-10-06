6 октября, 08:29

Общественные организации ветеранов ВС РФ освободят от налога на имущество

По словам одного из авторов проекта, зампреда фракции ЛДПР в Госдуме Сергея Леонова, сейчас ветеранские организации сами собирают средства, чтобы закупить товары для нужд бойцов и ветеранов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, освобождающий от уплаты налога на имущество общественные организации ветеранов Вооруженных сил (ВС) РФ. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

В Налоговый кодекс РФ предложено дополнить перечень организаций, подпадающий под освобождение от уплаты налога на имущество. Среди них - общероссийские общественные организации инвалидов боевых действий и ветеранов ВС РФ. Также предлагается включить в этот список общественно-государственные организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" и "Российский Красный Крест".

По словам одного из авторов проекта, зампреда фракции ЛДПР в Госдуме Сергея Леонова, сейчас ветеранские организации сами собирают средства, чтобы закупить товары для нужд бойцов и ветеранов. Это влечет колоссальные расходы, отметил он. "Цена вопроса не столь высока, чтобы отказывать по экономическим причинам. Социальная польза от таких ассоциаций и организаций несоизмеримо больше", - подчеркнул Леонов в Telegram-канале фракции ЛДПР.

Правительство РФ посчитало, что законодательное регулирование таких вопрос на требуется, так как действующая система налогообложения позволяет решить вопросы, связанные со снижением налоговой нагрузки, на уровне субъектов РФ. 

Теги:
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЛДПРЛеонов, Сергей Дмитриевич
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