Общественные организации ветеранов ВС РФ освободят от налога на имущество

По словам одного из авторов проекта, зампреда фракции ЛДПР в Госдуме Сергея Леонова, сейчас ветеранские организации сами собирают средства, чтобы закупить товары для нужд бойцов и ветеранов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, освобождающий от уплаты налога на имущество общественные организации ветеранов Вооруженных сил (ВС) РФ. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

В Налоговый кодекс РФ предложено дополнить перечень организаций, подпадающий под освобождение от уплаты налога на имущество. Среди них - общероссийские общественные организации инвалидов боевых действий и ветеранов ВС РФ. Также предлагается включить в этот список общественно-государственные организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" и "Российский Красный Крест".

По словам одного из авторов проекта, зампреда фракции ЛДПР в Госдуме Сергея Леонова, сейчас ветеранские организации сами собирают средства, чтобы закупить товары для нужд бойцов и ветеранов. Это влечет колоссальные расходы, отметил он. "Цена вопроса не столь высока, чтобы отказывать по экономическим причинам. Социальная польза от таких ассоциаций и организаций несоизмеримо больше", - подчеркнул Леонов в Telegram-канале фракции ЛДПР.

Правительство РФ посчитало, что законодательное регулирование таких вопрос на требуется, так как действующая система налогообложения позволяет решить вопросы, связанные со снижением налоговой нагрузки, на уровне субъектов РФ.