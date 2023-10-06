Politico: в Конгрессе США хотят объединить финансирование Украины и безопасность границ

По данным газеты, "демократы надеются, что если они смогут успокоить республиканцев в Палате представителей существенным предложением" о принятии мер по ужесточению контроля на американо-мексиканской границе с целью пресечения нелегальной иммиграции, они смогут получить достаточно голосов для выделения дополнительных денег Киеву

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Представители Демократической и Республиканской партий США рассматривают вопрос взаимного включения в соглашение о бюджете страны вопросов обеспечения безопасности границ и выделения помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico.

По ее данным, "демократы надеются, что если они смогут успокоить республиканцев в Палате представителей существенным предложением" о принятии мер по ужесточению контроля на американо-мексиканской границе с целью пресечения нелегальной иммиграции, они смогут получить достаточно голосов для выделения дополнительных денег Украине. Отмечается, что все больше представителей двух партий предлагают связать эти два вопроса в соглашении о финансировании.

"Нельзя терять время. Оно не на нашей стороне. Объединение [вопроса финансирования Украины] с безопасностью границ - это, безусловно, вопрос, требующий обсуждений", - приводит издание слова сенатора-демократа Ричарда Блюменталя.

При этом, как подчеркивает газета, Белый дом "находится на ранней стадии разработки наиболее чистого способа решения обеих проблем" и настаивает на том, что эти два вопроса не должны быть взаимосвязаны при формировании государственного бюджета.

Конгресс США принял, и президент Джо Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в стране 1 октября. Однако по инициативе оппозиционной Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан Байденом в субботу вечером и обрел таким образом силу закона.