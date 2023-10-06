Додон назвал обманом заявления властей Молдавии об отказе закупать газ у "Газпрома"

Бывший президент республики отметил, что на самом деле страна приобретает российское топливо втридорога у европейских посредников

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии обманывают граждан, когда утверждают, что отказались закупать газ у "Газпрома", а на самом деле приобретают российское топливо втридорога у европейских посредников. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов республики Молдова Игорь Додон.

"Ситуация с газом - детский сад: то больше не покупаем у русских, то покупаем, но ждем более выгодную цену. Зачем вы вводите граждан в заблуждение? Газ, который поступает в Молдову, - российский. Не греческий, не турецкий, а российский, просто вы его покупаете через посредников. Тратите миллиарды, и вам предстоит за это ответить", - написал Додон в Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал заявление министра энергетики Виктора Парликова, который накануне признал, что Молдавия продолжает закупать топливо у "Газпрома". При этом министр отметил, что он "никогда не говорил об отказе закупать газ у российского концерна".

По словам Парликова, весь полученный у "Газпрома" газ Кишинев направляет в Приднестровье для выработки электроэнергии на расположенной в непризнанной республике Молдавской ГРЭС, принадлежащей "Интер РАО". Она покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Министр не исключил что, если будет хорошая цена, то и правобережная Молдавия будет закупать газ у "Газпрома".

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста с требованиями отставки президента Майи Санду и правительства. С октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на газовый холдинг. В декабре 2022 года правобережная Молдавия перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а полученный от "Газпрома" газ Кишинев направляет в Приднестровье. Со своей стороны "Газпром" сообщил, что получает от молдавской компании "Молдовагаз" ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их.