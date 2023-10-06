ЕК провела третий тендер по общим еврозакупкам СПГ на 16,49 млрд куб. м

Участие приняли 39 стран

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) провела третий с начала года тендер по общим закупкам сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС на 16,49 млрд куб. м, участие приняли 39 стран. Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на брифинге в Брюсселе.

"Третий тендер по общим закупкам газа закрылся в среду с отличными результатами. Этот раунд принес нам рекорд общего спроса в 16,49 млрд куб. м СПГ со стороны 39 европейских стран", - заявил Шефчович. По его словам, предложение на тендере несколько превышало спрос и составляло 18,1 млрд куб. м.

По его словам, на всех трех тендерах было закуплено более 44 млрд куб. м газа, что, по его мнению, "подтверждает успешный отказ Евросоюза от российского газа".

Система общих закупок СПГ, созданная Еврокомиссией, работает пока в пробном режиме.