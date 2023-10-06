Генпрокуратура отказалась от иска к Мельниченко об изъятии акций "Сибэко"

Стороны заключили соглашение, сообщили в Сибирской генерирующей компании

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ отказалась от иска о взыскании акций "Сибэко" с компании "Кузбассэнерго", подконтрольной бизнесмену Андрею Мельниченко. Стороны заключили соглашение, говорится в сообщении Сибирской генерирующей компании.

Акции "Сибэко" принадлежат компании "Кузбассэнерго", входящей в состав Сибирской генерирующей компании, являющейся активом владельца СУЭК Андрея Мельниченко. В структуру "Сибэко" входят пять ТЭЦ в Новосибирской области.

"АО "Кузбассэнерго" и Генпрокуратура достигли соглашения по спорному активу и договорились урегулировать ситуацию, связанную с акциями АО "Сибэко". По результатам стороны отказались от дальнейшего рассмотрения дела в суде. Определенные в рамках соглашения финансовые средства АО "Кузбассэнерго" направлены на социальную благотворительность в сфере образования и просвещения детей", - говорится в сообщении.

Иск был подан 17 августа. По данным РБК, структуры Мельниченко купили "Сибэко" в 2018 году у предприятий Михаила Абызова, в настоящее время находящегося под арестом, а Генпрокуратура считает сделку коррупционной. Истцом заявлен заместитель генерального прокурора, ответчиками - Мельниченко, а также Хакасская сервисно-ремонтная компания и "Кузбассэнерго". Иск рассматривался в Свердловском районном суде Красноярска.