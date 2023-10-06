В машиностроительный завод в Подмосковье инвестируют около 1 млрд рублей

Запуск предприятия намечен на середину 2025 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Компания "Грюнвальд" планирует запустить на территории индустриального парка "Есипово" в Солнечногорске производство магистральных полуприцепов, инвестции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит около 1 млрд рублей. В I квартале 2024 года инвестор планирует приступить к строительству завода на земельном участке площадью 12 га. Запуск предприятия намечен на середину 2025 года. Благодаря реализации инвестпроекта в индустриальном парке "Есипово" только на первом этапе будет создано около 200 рабочих мест для жителей Солнечногорского округа и ближайших муниципалитетов Подмосковья", - сказала зампред.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона добавили, что инвестором выступает компания "Грюнвальд". При содействии Корпорации развития Московской области (КРМО) она построит в подмосковном Солнечногорске современный производственный комплекс. В течение двух лет на территории индустриального парка "Есипово" будет запущено производство магистральных полуприцепов: шторных, бортовых, полуприцепов-рефрижераторов, в дальнейшем и полуприцепов-контейнеровозов.

"Если сейчас предприятие в год производит около 4 тыс. единиц техники, то с запуском завода в "Есипово" объем выпускаемой продукции только на первом этапе увеличится до 5-7 тыс. Учитывая, что площадь участка позволяет строить дополнительные цеха и здания, в перспективе будут кратно увеличены и производственные мощности компании. Коммерческий транспорт "Грюнвальд" известен за рубежом благодаря поставкам в страны СНГ, Европы и Африки. Однако новый завод в индустриальном парке "Есипово" призван в первую очередь усилить позиции компании на внутреннем рынке и будет ориентирован на удовлетворение спроса среди российских клиентов компании", - привели в пресс-службе слова гендиректора Корпорации развития Московской области Владимира Слипенькина.