Кабмин продлит функции "Гознака" в качестве оператора контроля оборота драгметаллов

Полномочия организации будут действовать в 2024-2025 годы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство России продлит на 2024-2025 годы полномочия АО "Гознак" в качестве оператора государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), говорится в сообщении на сайте кабмина.

ГИИС ДМДК начала работу в 2021 году. С момента запуска системы ее единственным оператором был "Гознак".

"Определить АО "Гознак" единственным исполнителем осуществляемых Минфином России в 2024-2025 годах закупок работ, услуг, связанных с эксплуатацией и развитием государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, а также с выполнением функций оператора этой системы", - говорится в соответствующем решении правительства.

В сообщении также отмечается, что Минфин совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 20 октября 2023 года должен внести в правительство проект распоряжения по этому вопросу.