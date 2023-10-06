Левитин считает, что транспортировку грузов в полувагонах нужно использовать по всей РФ

По словам помощника президента, Восточный полигон нужно развивать не только за счет строительства и выделения средств, но также за счет новых технологий

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Технологию перевозки контейнеров в полувагонах с перегрузкой в Транспортно-логистическом центре (ТЛЦ) на фиттинговые платформы нужно применять на всех международных транспортных коридорах в РФ для увеличения объема грузоперевозок и экономии средств. Об этом сказал на церемонии открытия первой очереди ТЛЦ "Сибирский" под Новосибирском помощник президента РФ Игорь Левитин.

"За этот год новая технология [перевозки контейнеров в полувагонах], которая была принята на правительственной комиссии по транспорту, позволила дополнительно перевезти 9 млн тонн. <…> Я считаю, что нам надо переходить повсеместно на всех наших международных транспортных коридорах, именно добиваться новых технологий и экономить средства", - сказал Левитин, пояснив, что дополнительные 9 млн тонн - это примерно 250 млрд рублей.

Он добавил, что Восточный полигон нужно развивать не только за счет строительства и выделения средств, но также за счет новых технологий.

Первая очередь ТЛЦ "Сибирский" начала работу в полноценном режиме в Сибирском федеральном округе. Первый поезд, который был перегружен на терминале в ходе мероприятия, прибыл в Новосибирск из Владивостока, уточнили ТАСС в пресс-службе компании "Новосибирский транспортный терминал". Далее он отправится в Москву.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что проект очень важен для региона, поскольку здесь впервые применяется технология транспортировки грузов из полувагонов в контейнеры.

О терминале

Узловой транспортно-логистический центр с контейнерным терминалом и железнодорожной инфраструктурой будет одним из крупнейших в Сибири, сможет обслуживать сразу несколько грузовых контейнерных поездов, идущих из Азии. Проект ТЛЦ позволит оптимизировать цепочки поставок для компаний, а также снизит нагрузку на федеральные автотрассы и дорожную сеть Новосибирска.

Терминал в Новосибирской области мощностью до 1 млн ДФЭ в год сможет обрабатывать полносоставные контейнерные поезда. Общая площадь терминала составит более 300 га. Общий объем инвестиций в проект превысит 15 млрд рублей.