Делегация МАГАТЭ с участием экспертов, в том числе из РФ, оценит процесс сброса воды с АЭС

Специалисты посетят Японию с 24 по 27 октября

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с участием международных экспертов, в том числе из России, посетит Японию с 24 по 27 октября для оценки процесса сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил МИД Японии.

"С 24 по 27 октября представители МАГАТЭ и международные эксперты посетят Японию с их первой обзорной миссией после начала сброса в море воды, очищенной при помощи системы ALPS, с АЭС "Фукусима-1", - говорится в сообщении ведомства. "Правительство Японии продолжит предоставлять необходимую информацию МАГАТЭ. Правительство Японии также по-прежнему привержено усилиям по содействию лучшему пониманию в международном сообществе [вопросов] обращения с водой, очищенной при помощи системы ALPS", - добавили в ведомстве.

В состав специальной группы МАГАТЭ входят международные эксперты из Аргентины, Австралии, Канады, Китая, Франции, Южной Кореи, России, США, Великобритании, Вьетнама и с Маршалловых Островов. Как отмечали в МАГАТЭ, они выступают в качестве независимых экспертов. В агентстве ранее сообщали, что будут периодически "организовывать миссии по рассмотрению, чтобы наблюдать за работами на площадке и запрашивать у японских официальных органов обновленную информацию и дополнительные данные".

Об АЭС "Фукусима-1"

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен МАГАТЭ, однако вызывает недовольство стран, в первую очередь Китая.

В ходе первого этапа с 24 августа по 11 сентября в океан было сброшено около 7,8 тыс. тонн воды. 5 октября начался второй этап, в ходе которого планируется сбросить также порядка 7,8 тыс. тонн.

Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой, предельная допустимая концентрация трития составляет 1500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.