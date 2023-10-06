X5 протестирует модель работы магазинов малого формата

Директор по стратегии и развитию бизнеса компании Владимир Салахутдинов сообщил, что они будут называться "Около"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", протестирует модель работы магазинов небольшого формата, в котором ретейлер пока не присутствует - они получат название "Около", сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса Х5 Group Владимир Салахутдинов.

"У нас есть небольшое подразделение, пока его называем "X5 для бизнеса", где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. Мы планируем в ближайшие месяцы запустить пилотный проект - посмотрим, что у нас будет получаться. Кстати, магазины будут называться "Около", - сказал Салахутдинов в ходе конференции X5 Dialog 2023.

Он указал, что X5 присутствует в различных форматах - под управлением компании находятся "жесткие" дискаунтеры "Чижик", "магазины у дома" "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток". Однако торговых объектов в сегменте небольших магазинов (площадью 90-150 кв. м) у ретейлера нет.

"Это в основном то, что аналитики называют "несетевой розницей". Этот сегмент, по разным оценкам, составляет 1,5-2 трлн рублей. Мы тоже, конечно же, заинтересованы в том, чтобы найти модель работы с этим сегментом", - отметил топ-менеджер.

X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 30 июня 2023 года находились 22,682 тыс. магазинов, в том числе 20,248 тыс. магазинов "Пятерочка", 956 супермаркетов "Перекресток" и 809 "Чижиков".