МИД РФ не увидел перспектив возобновления зерновой сделки до выполнения требований России

Как заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, "мяч полностью находится на стороне США и Евросоюза"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Никаких перспектив возобновления зерновой сделки не просматривается, пока не будут выполнены российские требования, зафиксированные в меморандуме с ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24".

"Кроме каких-то увещеваний [на Западе] относительно необходимости возобновления сделки, с точки зрения обеспечения глобальной [продовольственной] безопасности не сделано ничего, - отметил заместитель министра. - Для обеспечения доставки [российской продукции] на рынки нуждающихся стран ЕС должен сделать несколько вещей. Снять ограничения со всех компаний, которые у нас производят это зерно, удобрения и составные части для них. Открыть возможности для "Россельхозбанка" пользоваться SWIFT, обеспечивать страховку судов, обеспечить возможность нашим судам заходить в порты ЕС и других стран, а также восстановить нормальные логистические, юридические рамки для нормальной торговли зерном".

"На сегодняшний день не сделано ничего. Поэтому до тех пор, пока не произойдет реального движения в сторону выполнения наших требований, которые были зафиксированы в соответствующем документе с ООН, где были все эти обязательства, никаких перспектив восстановления сделки не просматривается, - сказал Грушко. - Мяч полностью находится на стороне США и Евросоюза - они либо должны прекратить говорить о глобальной продовольственной безопасности, либо молча сделать то, о чем я только что сказал".

На вопрос, существуют ли риски для РФ по реализации инициативы о поставках Турции 1 млн тонн российского зерна для нуждающихся стран, высокопоставленный дипломат ответил отрицательно. "Рисков нет. Добрая воля есть, политическая воля проявлена со всех сторон, - сказал он. - Продолжаются консультации. Это никакая не замена зерновой сделки. Но это осознание нами, турецкой стороной, некоторыми другими странами важности и необходимости оказания помощи беднейшим странам. Мы как ответственная страна, член международного сообщества будем продолжать делать все необходимое для помощи бедным и нуждающимся, даже преодолевая искусственные трудности наших недругов".