Левитин сообщил, что Северо-Сибирская железная дорога позволит связать СМП и Транссиб

Помощник президента РФ отметил, что

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Северо-Сибирская железная дорога позволит связать Транссибирскую магистраль и Северный морской путь, чтобы увеличить объем доставки грузов на Север России, сказал помощник президента РФ Игорь Левитин в Новосибирске.

"Как раз эта дорога [Северо-Сибирская] имеет предназначение <…>, речь идет о том, чтобы связать Транссибирскую магистраль с Северным морским путем", - сказал Левитин журналистам на церемонии открытия первой очереди транспортно-логистического центра "Сибирский".

Он отметил, что есть недостаток ледоколов для обеспечения поставок грузов по Северному морскому пути. "Сегодня перевозят 35 млн тонн, задача стоит - 80 млн тонн", - сказал он, добавив, что увеличение объема перевозки грузов по Восточному полигону обходится очень дорого.

Сегодня Байкало-Амурская магистраль и Транссиб работают на пределе пропускной способности. Сейчас идет модернизация Восточного полигона, благодаря которой к 2024 году предполагается увеличить пропускную способность магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 180 млн тонн в год.

Накануне президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и РЖД рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства. Доклад по поручению должны предоставить до 1 марта 2024 года.