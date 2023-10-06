Московские предприятия представили свою продукцию на международной выставке в Казахстане

Так, производитель осветительного оборудования "Трансинжиниринг" получил запросы на поставку своей продукции от казахстанской электротехнической компании и предприятия по выпуску частных джетов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Девять московских промышленных предприятий приняли участие в международной выставке "Иннопром. Казахстан", где продемонстрировали свою продукцию казахстанским партнерам. Об этом сообщил журналистам министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Город поддерживает столичные предприятия и в условиях санкционных ограничений помогает переориентировать экспортные потоки на рынки дружественных стран, налаживать с зарубежными партнерами внешнеэкономические отношения. Это возможно в том числе благодаря участию в различных международных выставках. Так, в сентябре девять московских производителей лифтового, светильного, электротехнического и другого оборудования представили свою продукцию в Казахстане. Они провели более 120 В2В-переговоров с местными партнерами и наметили планы для дальнейшей работы", - сказал Овчинский.

Например, производитель осветительного оборудования "Трансинжиниринг" получил запросы на поставку своей продукции от казахстанской электротехнической компании и предприятия по выпуску частных джетов.

Как отметили в пресс-службе департамента, интерес со стороны казахстанских партнеров также вызвали разработки столичного производителя продукции для автоматизации телефонии "Спец-телеком". Системообразующее транспортное предприятие выразило желание заменить автоматические телефонные станции во всех своих филиалах с применением изделий московской компании.

Представители московского производителя волоконно-оптических измерительных трансформаторов тока "Профотек" провели ряд переговоров с международной компанией, работающей в отрасли горнодобывающей промышленности и цветной металлургии. Стороны обменялись контактами и договорились о дальнейшем сотрудничестве в области использования высокоточных систем учета электроэнергии на энергоемких предприятиях группы.