Южная Корея намерена оказать Украине содействие в сфере энергетики

Министр торговли республики Ан Док Кын сообщил, что Сеул планирует отправить "в подходящее время" еще одну делегацию из представителей правительства и бизнеса в Киев для обсуждения участия южнокорейской стороны в проектах по восстановлению Украины

СЕУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Министр торговли Республики Корея Ан Док Кын встретился с украинской парламентской делегацией и обсудил с ней сотрудничество в области энергетики в рамках усилий по реконструкции Украины. Об этом сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

"Ан Док Кын заявил, что Республика Корея готова сотрудничать с Украиной в различных областях, в первую очередь в сфере совместной добычи ресурсов, таких как литий, и в энергетике, в том числе в сферах энергетической инфраструктуры, атомной энергетики и возобновляемых источников. Он предложил совместно подобрать и реализовывать проекты", - информировали в ведомстве.

Ан Док Кын отвечает за торговые переговоры в министерстве торговли, промышленности и энергетики, его пост аналогичен уровню заместителя министра в этом ведомстве, которое возглавляет Пан Мун Гю.

Ан Док Кын добавил, что Сеул планирует отправить "в подходящее время" еще одну делегацию из представителей правительства и бизнеса в Киев для обсуждения участия южнокорейской стороны в проектах по восстановлению Украины.

В середине сентября южнокорейская делегация во главе с министром государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Вон Хи Рёном посетила Украину. Ее президент Владимир Зеленский запросил о сотрудничестве в сфере атомной и солнечной энергетики, а также в производстве лития.