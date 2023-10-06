Молдавия завершает формирование запасов газа на весь отопительный сезон

Тендеры проводятся практически ежедневно, отметил лен совета директоров импортирующей топливо госкомпании "Энергоком" Александр Слусарь

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Молдавия находится на завершающей стадии процесса формирования необходимых для отопительного сезона запасов газа в хранилищах Румынии и Украины. Об этом сообщил член совета директоров импортирующей топливо госкомпании "Энергоком" Александр Слусарь.

"Энергоком" находится на завершающей стадии закупки объемов газа, которых хватит на потребление с ноября 2023 года по март 2024 года", - написал Слусарь в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, тендеры проводятся практически ежедневно. "Закупочные цены аналогичны летним и почти в два раза ниже, чем предложение "Газпрома" на последний квартал 2023 года", - уточнил представитель компании.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране. Кроме того, с октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направлялся в Приднестровье.