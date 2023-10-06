Reuters: создатели ChatGPT думают о создании собственных чипов

По данным агентства, в компании обсуждают производство собственных чипов, более тесное сотрудничество с нынешним поставщиком Nvidia Corp., а также привлечение других поставщиков

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бота ChatGPT, рассматривает вопрос создания собственных чипов для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в компании обсуждают производство собственных чипов, более тесное сотрудничество с нынешним поставщиком Nvidia Corp., а также привлечение других поставщиков. Указывается, что компания изучает вопрос, чтобы решить проблему нехватки дорогих чипов, подходящих для запуска приложений ИИ.

OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России. 14 марта 2023 года компания представила новое поколение алгоритма обработки естественного языка - модель GPT-4.