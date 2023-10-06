В Калининград прибыло первое судно через Северный морской путь

Губернатор региона Антон Алиханов отметил, что транспортные компании планируют сделать этот логистический продукт постоянным

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Первое судно, следовавшее через Северный морской путь, прибыло в Калининградскую область по пути в Санкт-Петербург. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Антон Алиханов.

"Сегодня в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь. Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь в Балтийск, конечная точка - Санкт-Петербург", - написал губернатор.

Он добавил, что транспортные компании планируют сделать этот логистический продукт постоянным. "Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал", - отметил глава региона.