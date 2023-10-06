Эксперт ожидает падения экспорта дизеля в октябре в два раза

Объем поставок составит порядка 1,4-1,5 млн тонн, сообщил заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Объем экспорта дизельного топлива после решения правительства РФ о его частичном возобновлении составит в октябре порядка 1,4-1,5 млн тонн, то есть окажется в два раза меньше обычного для России уровня, подсчитал для ТАСС заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

По его словам, частичное снятие запрета экспорта на дизель снизит давление на производителей. "Поставки по системе "Транснефти" в октябре могут составить до 1,4-1,5 млн тонн (в два раза меньше чем до запрета)", - отметил он.

Аналитик заметил, что частичное снятие ограничений не решает проблему с профицитом в целом, так как объем поставок дизеля на рынок России в объеме 5,4-5,8 млн тонн для внутреннего рынка слишком большой. Даже с учетом частичного возобновления поставок профицит составит не менее 1 млн тонн. "А значит, НПЗ придется менять производственные планы. Я думаю, что к концу октября правительство вернется к обсуждению ограничений, они будут смягчены и для бензина", - полагает Кондратьев.

Эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК", замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов заметил, что любые намеки на послабления в области экспорта российский рынок воспринимает как угрозу оттока нефтепродуктов. И первой реакцией, скорее всего, будет рост котировок. "Но ослабление запрета экспорта - это более чем ожидаемый и оправданный шаг, так как мы производим примерно в два раза больше дизельного топлива, чем потребляем. Куда его девать, если нельзя экспортировать? А экспорт, по сути, разрешили только переработчикам сырья", - подметил он.

Аналитик "Финама" Оксана Лукичева считает, что для мирового рынка частичное возобновление поставок окажет положительное влияние, так как рынки нефтепродуктов перманентно находятся в дефиците, а запрет на экспорт топлива из РФ в октябре резко этот дефицит увеличил. "Поэтому, конечно, потребители в мире очень ждут возобновления хоть каких-то поставок из России, так как ситуация сразу станет менее напряженной", - сказала она.