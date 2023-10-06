"Кавказцемент" в КЧР увеличит производство продукции на 25% в 2024 году

На работы по модернизации оборудования будет направлено более 900 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 6 октября. /ТАСС/. Завод "Кавказцемент" (входит в холдинг "ЦЕМРОС") в Карачаево-Черкесии (КЧР) намерен увеличить объемы производства на 25% в следующем году - до 2,5 млн тонн цемента благодаря модернизации оборудования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе завода.

"Кавказцемент" начал масштабную кампанию по ремонту и модернизации оборудования 2023-2024 годы. В результате этой работы в 2024 году предприятие выйдет на полную производственную мощность и нарастит объем производства на 25%, до 2,5 млн тонн цемента", - рассказали на заводе.

Собеседница агентства отметила, что на работы по модернизации оборудования будет направлено более 900 млн рублей. С ноября 2023 года по апрель 2024 года на предприятии будет проведен капитальный ремонт оборудования. Ремонтные работы одной из печей и перевод цементной мельницы на замкнутый круг помола находились в резерве около пяти лет. В высокий строительный сезон на заводе рассчитывают, что производство будет запущено полностью - все четыре технологические линии.

"Текущий год был напряженным для всей строительной отрасли, но, несмотря на все возникающие вызовы, мы наращиваем обороты. Наша продукция используется на крупнейших строительных площадках Юга России. Конечно, это возлагает особую ответственность на коллектив, ведь от темпа нашей работы зависит качество жизни большого числа людей. Понимая это, руководство компании направляет значительные средства - более 900 млн рублей на ремонты и модернизацию. Качественная подготовка завода к сезону гарантируют надежность работы всего предприятия и бесперебойные поставки продукции своим потребителям", - отметил генеральный директор "Кавказцемента" Владимир Сокольцов, его слова приводит пресс-служба.

АО "Кавказцемент" - входит в состав "ЦЕМРОС" и является одним из крупнейших производителей цемента на Юге России. Завод выпускает шесть видов цемента. Продукция используется при строительстве промышленных, жилых и социально значимых объектов Южного и Северо-Кавказского федерального округов.