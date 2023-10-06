"ЭРА-ГЛОНАСС" станет платформой регулирования скорости электросамокатов

Согласно дорожно-транспортной аварийности, в России в 2022 году произошло 941 происшествие с участием СИМ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" будет использоваться для регулирования скорости средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минтрансом, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Предусматривает возможность размещения информации о местоположении границ объектов местности, относящихся к улицам и (или) дорогам, границ земель населенных пунктов, территорий общего пользования, особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, зон с особыми условиями использования территорий, иных объектов, территорий и (или) зон (далее - границы объектов, земель, территорий и (или) зон) в Государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" в целях регулирования скорости передвижения средств индивидуальной мобильности", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно дорожно-транспортной аварийности, в России в 2022 году произошло 941 происшествие с участием СИМ, в которых 19 человек погибли и 976 получили травмы. При этом в большинстве случаев электросамокаты совершили наезд на пешеходов.

Сейчас правилами дорожного движения для СИМ установлено ограничение по скорости до 25 км/ч, а также дополнительное ее снижение в определенных зонах, где движение электросамокатов создает помехи для пешеходов. Для целей обязательного соблюдения СИМ указанных ограничений предлагается использовать государственную систему "ЭРА-ГЛОНАСС", которая будет обеспечивать снижение скорости СИМ в установленных геозонах.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения и минимизации затрат субъектов Российской Федерации и юридических лиц - операторов кикшеринга на обеспечение требований ГОСТ предлагается использовать ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" для передачи информации о введенных ограничениях на движение СИМ в пешеходных и иных зонах", - отмечается в пояснительной записке.

В России уже есть опыт подключения электросамокатов к системе "ЭРА-ГЛОНАСС": такой пилотный проект стартовал летом в Москве. Как отмечал замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, "при въезде на определенные участки Москвы самокаты будут автоматически снижать скорость, обеспечивая соблюдение установленных правил, безопасность пешеходов и всех участников дорожного движения". Для этого электросамокаты оснащены специальными трекерами, которые подключены к указанной системе.

Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич ранее говорил, что подключение к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" создаст равные условия для пользователей электросамокатов, а сама система является инструментом для повышения безопасности и в то же время исключения возможности для запрета электросамокатов.