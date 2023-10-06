В Петербурге Западный скоростной диаметр поднимет цены на тарифы при оплате транспондером

В среднем стоимость возрастет на 4,6%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Западный скоростной диаметр (ЗСД) меняет цены на тарифы для пользователей транспондеров с 16 октября, в среднем стоимость возрастет на 4,6%, при оплате наличными или картой стоимость проезда не изменится. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы" (концессионер и оператор Западного скоростного диаметра).

Новые тарифы ЗСД начнут действовать с 00:00 16 октября. "Изменяются только тарифы для пользователей транспондеров и стоимость тарифных опций. Стоимость проезда при оплате наличными и банковской картой не меняется. Изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Тарифы изменятся в среднем на 4,6%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что тарифная политика ЗСД предусматривает предоставление максимальных скидок на проезд при использовании транспондеров. Даже после увеличения стоимости оплата транспондером все равно будет выгоднее, чем наличными или картой.

Выгодным является и подключение тарифных опций. Например, при выборе тарифной опции "Легковой 100" пользователю на автомобиле 10-го или 2-го класса предоставляется скидка на все поездки в размере 100%. Стоимость опции с 16 октября составит 7 880 рублей за 30 календарных дней.

Кроме того, с 16 октября также изменится на 5% стоимость тарифных опций "Легковой 10", "Легковой 25", "Легковой 50" и "Грузовой 10".

О ЗСД

ЗСД - это платная внутригородская многополосная скоростная магистраль Петербурга протяженностью 46,6 км. Она была построена и эксплуатируется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, подписанном с Санкт-Петербургом. Это первая современная платная дорога в РФ. Количество транзакций здесь достигает более 100 млн за год и до 400 тыс. в сутки.

Проект реализует ООО "Магистраль северной столицы" (МСС), входящее в "ВТБ инфраструктурный холдинг". Владение МСС обеспечивает ООО "Холдинг МСС". Соглашение государственно-частного партнерства, заключенное МСС в 2012 году с Санкт-Петербургом и АО "Западный скоростной диаметр", предусматривает финансирование и строительство центрального участка магистрали, и эксплуатацию всей трассы в течение 30 лет.