В Кабардино-Балкарии досрочно выполнят план по привлечению 1,5 млн туристов

В регионе гостиницы и санатории заняты на 100-110%

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Туристический поток в Кабардино-Балкарию к концу 2023 года может составить 1,5 млн человек. Регион уже достиг прошлогодних показателей и досрочно выполнил план по привлечению 1 млн туристов, поставленный на 2025 год, сообщил министр курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков.

"Мы подвели итоги за 9 месяцев и получили оперативную информацию. Общий турпоток - это 1,2 млн человек, то есть рост примерно на 23-24% к аналогичному периоду прошлого года. Мы себе когда-то ставили задачу [привлечь] 1 млн туристов в 2025 году, сегодня мы за 9 месяцев перешли результаты предыдущего года, а у нас впереди еще 3 месяца, начало зимнего сезона, когда огромный поток туристов. <…> Ситуация такая, что мы можем вполне замахнуться на 1,5 млн туристов [по итогам года]", - сказал Шогенцуков на круглом столе в ходе межрегионального туристического форума "Чегем-2023".

По словам министра, в регионе гостиницы и санатории заняты на 100-110%. "Зайти с улицы и купить путевку просто невозможно - все занято. Это говорит о том, что надо развивать в сферу строительства, надо делать коллективные средства размещения", - добавил Шогенцуков.

В прошлом году в Кабардино-Балкарии отдохнули 1,2 млн человек. Тогда турпоток вырос на 11,7% к предыдущему показателю. Самыми популярными местами у туристов стали горнолыжный курорт Приэльбрусье, экопарк "Долина Нарзанов", город Нальчик, Чегемские водопады, Голубые озера.

Кабардино-Балкария в этом году получила 755,8 млн рублей субсидий для поддержки инвестпроектов по созданию модульных некапитальных средств размещения туристов и вошла в топ-5 регионов по этому показателю.

Межрегиональный туристический форум "Чегем-2023" проходит в КБР 6-8 октября. На его полях обсудят развитие туристической отрасли на Северном Кавказе. Организаторами мероприятия выступают Минкурортов и туризма КБР, глэмпинг O2kislorod, парадром "Флай Чегем". Форум проводят при поддержке комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Минэкономразвития РФ, Минприроды КБР, института развития "Кавказ.РФ", "Деловой России", ТПП РФ, Общенационального союза индустрии гостеприимства.