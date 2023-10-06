Бензин и дизель на бирже подорожали менее чем на 1%

В частности, цена бензина Аи-92 выросла на 0,64%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина и дизельного топлива в европейской части России по итогам торгов в пятницу увеличилась менее чем на 1%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 выросла на 0,64%, до 57,275 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,6%, до 59,53 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля увеличилась на 0,44%, до 57,381 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 0,32%, до 64,325 тыс. рублей за тонну.

При этом зимний дизель подешевел на 1,39%, до 71,154 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подорожало на 11,59%, до 77,563 тыс. рублей за тонну, топочный мазут подешевел на 5,23%, до 32,966 тыс. рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла на 3,57%, до 29,597 тыс. руб. за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 7,88% - до 24,125 тыс. руб. за тонну.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

При этом 6 октября кабмин утвердил несколько новых системных мер для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября. Также Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну. Из текста постановления следует, что данная мера будет работать до конца 2023 года.

Кроме того, власти повысили требования к продаже нефтяниками бензина 5-го класса на биржевых торгах с 13% до 15%, дизеля - с 9,5% до 12,5%, что позволит повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях. Повышение начнет действовать через месяц после его официального опубликования, следует из постановления кабмина (то есть с 6 ноября).