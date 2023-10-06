В Запорожской области три компании получили первые лицензии на работу с ломом

Работа в правовом поле РФ позволит компаниям воспользоваться государственной помощью по программам поддержки малого предпринимательства и развития промышленности

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Три компании в Запорожской области получили первые в новых регионах лицензии на работу с ломом цветных и черных металлов, внесенные в Единый реестр учета лицензий (ЕРУЛ). Об этом сообщил ТАСС заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"Предприятия "Таврия металл", "АВ втормет" и "Ланкорд" из Мелитополя и Бердянска первыми среди новых регионов получили лицензии, номера которых внесены в ЕРУЛ", - сказал Козенко.

По его словам, работа в правовом поле РФ позволит компаниям воспользоваться государственной помощью по программам поддержки малого предпринимательства и развития промышленности. "В планах компаний, получивших лицензии, увеличить за 2024 год объемы заготовки и переработки лома черных и цветных металлов не менее чем в три раза, до 5-7 тысяч тонн в месяц", - отметил он. Вице-премьер области отметил, что эти предприятия также намерены стать резидентами свободной экономической зоны (СЭЗ) новых регионов.

Как уточнил министр промышленности и энергетики Запорожской области Николай Еланцев, в настоящее время прорабатывается возможность создания в регионе площадки по глубокой переработке черных металлов. "Это позволит создавать из лома полуфабрикат, который имеет более высокую стоимость и более низкие транспортные издержки", - пояснил он.

СЭЗ на территории новых регионов РФ была создана 24 июня, когда соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской деятельности, который включает в себя налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы и ряд иных мер поддержки бизнеса.