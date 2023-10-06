На Украине арестовали счета Фридмана, Авена и Косогова на сумму более чем $460 млн

Арест наложили на 20 компаний и финансово-кредитных учреждений на общую сумму, превышающую 17 млрд гривен

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Суд на Украине наложил арест на счета российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 17 млрд гривен (более $460 млн). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

"По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову", - уточняется в сообщении.

Арест наложен на 20 компаний и финансово-кредитных учреждений на общую сумму, превышающую 17 млрд гривен.

В начале сентября СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции РФ. Кроме того, Фридману вменяют в вину распространение продовольствия, одежды и другой продукции для российских солдат. Также, по утверждению СБУ, страховые компании бизнесмена взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья российских военнослужащих на фронте.

Фридман и Авен владели пакетами акций бывшего "Альфа-банка Украина". Весной 2022 года пакеты подпавших под санкции Германа Хана и Алексея Кузьмичева (20,9659% и 16,3239% соответственно), Фридмана (32,86%), Авена (12,4018%) перешли к Косогову (40,9614%). Однако в октябре 2022 года Нацбанк Украины запретил Косогову завершить сделку по приобретению акций у прежних владельцев, подпавших под санкции. В июле 2023 года правительство Украины завершило национализацию банка, переименованного в "Сенс-банк".

Фридман, Авен и Косогов внесены в украинский санкционный список.