Югра увеличит доходы бюджета на 62 млрд рублей на 2023 год

Кроме того, расходы и дефицит бюджета планируется увеличить в 2024 году на 1,5 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло решение об увеличении доходной и расходной частей бюджета текущего года на 62,5 млрд рублей и 27,2 млрд рублей соответственно. Об этом сообщается на едином официальном сайте госорганов Югры.

"Предлагается уточнить сумму доходов бюджета автономного округа на 2023 год на 62 млрд 537 млн рублей, расходов - на 27 млрд 185,5 млн рублей, до 363 млрд 664,3 млн рублей и 383 млрд 524 млн рублей соответственно. Дефицит снизится на 35 млрд 351,5 млн рублей, до 19 млрд 860 млн рублей", - сказано в сообщении.

Кроме того, расходы и дефицит бюджета Югры планируется увеличить в 2024 году на 1,5 млрд рублей, до 334 млрд рублей и 41,7 млрд рублей соответственно. Расходы планируется направить на сферы образования, здравоохранения, физкультуру и спорт, поддержку агропромышленного комплекса, транспортной системы и ряд других социальных направлений.

Ранее дума Югры одобрила решение увеличить доходную и расходную части бюджета 2023 года на 13,9 млрд и 26,8 млрд рублей соответственно. В новой редакции бюджета на текущий год доходы составляли 301,1 млрд рублей, расходы - 356,3 млрд рублей, а дефицит увеличился на 12,9 млрд рублей, до 55,2 млрд рублей.