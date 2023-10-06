Рассмотрение обращений бизнеса через сервис досудебного обжалования сократилось до 8 дней

При этом востребованность сервиса и число жалоб растет

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Срок рассмотрения обращений предпринимателей, направленных через сервис досудебного обжалования, сократился за год на 20% - до восьми дней. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Фактический срок рассмотрения обращений от бизнеса через сервис досудебного обжалования сократился до порядка восьми дней в сентябре этого года. В аналогичный период прошлого года средний срок рассмотрения обжалования был на 20% дольше", - сказано в сообщении.

Поясняется, что также снижается срок рассмотрения электронных жалоб на решения контрольных органов и проверки, поданных бизнесом через портал госуслуг. Так, в 2021 году он составлял 15 дней, в 2022 году - уже 11 при нормативе в 20 дней.

При этом востребованность сервиса и число жалоб растет - за последний год на 17%. Всего за время существования этого инструмента в досудебном порядке было подано более 8,7 тыс. жалоб на решения контрольных органов.

"Для предпринимателей такой сервис является возможностью пожаловаться без вовлечения в длительную судебную тяжбу. Для государства - это источник обратной связи, на базе которой принимаются управленческие решения. Если мы видим, что бизнес жалуется на одно и то же, сразу начинаем анализировать причины. Возможно, корректировать нужно саму процедуру контроля", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Процедура досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов внедрена в 2021 году и стала обязательной в январе 2023 года. Оспорить решения контрольных органов представители бизнеса могут в электронном виде, подав заявление через специальный сервис на портале госуслуг. Он позволяет отслеживать ход рассмотрения жалобы в режиме реального времени, что обеспечивает прозрачность процесса. Претензия рассматривается руководителем соответствующего контрольного органа или вышестоящей инстанцией, что исключает участие в процедуре должностного лица, на которое подана жалоба.