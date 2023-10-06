"Росагролизинг" в 2023 году поставил в новые регионы 307 единиц сельхозтехники

Еще 675 единиц находится в разной стадии поставок, сообщили в Минсельхозе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Росагролизинг" в 2023 году поставил в новые регионы уже 307 единиц сельхозтехники, еще 675 единиц находится в разной стадии поставок. Об этом сообщается в презентации директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Романа Некрасова в ходе выступления на российской агропромышленной выставке "Золотая Осень 2023".

Так, в 2023 году в новые регионы было поставлено 70 тракторов, 57 комбайнов и 180 единиц прочей техники.

Всего "Росагролизинг" в 2023 году поставил российским аграриям 1 707 тракторов, 1 235 комбайнов, 8 931 единиц прочей техники. Еще 14 019 единиц техники находится в разной стадии поставок.

Ранее генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов в интервью ТАСС сообщил, что не менее 500 единиц сельскохозяйственной техники будет поставлено в новые регионы России по итогам 2023 года.