В Минсельхозе прокомментировали инициативу о квотах на ввоз средств защиты растений

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин считает, что они не должны затрагивать препараты, у которых нет отечественных аналогов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Квоты на ввоз средств защиты растений не должны затрагивать препараты, у которых нет отечественных аналогов. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на российской агропромышленный выставке "Золотая осень 2023".

"Вы знаете, что сейчас с Минпромторгом прорабатывается вопрос квотирования средств защиты растений иностранного производства. В этой части, коллеги, я обращаю внимание - мы, конечно говорим о том, что это ни в коем случае не должно касаться того, что не имеет аналогов у нас в стране", - сказал он.

"Но в целом у нас есть достаточно большое количество производителей, которые делают очень конкурентный продукт, номенклатура постоянно растет, расширяется. И мы в целом также призываем обратить внимание на отечественных производителей, чтобы гарантированные поставки не прекращались", - добавил замминистра.

В мае президент РФ Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией" заявил, что Россия рассмотрит вариант введения квоты на зарубежные средства защиты растений и поддержать отечественных производителей, соблюдая при этом нормы ВТО.