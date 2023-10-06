В Узбекистане ожидают, что товарооборот с Россией по итогам года составит $12 млрд

Каждый год прирост составляет в среднем 20%, отметил президент республики Шавкат Мирзиёев

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Узбекистана ожидают, что товарооборот республики с Россией по итогам 2023 года составит $12 млрд. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Такого роста [товарооборота еще] у нас не было. Думаем, что по итогам года будет 12 млрд [долларов]. В среднем мы каждый год на 20% растем. И если мы такими темпами продолжим, через 2-3 года мы дойдем до 20 млрд [долларов], о которых мы договаривались. И я думаю, что этот результат на самом деле реален", - сказал он.