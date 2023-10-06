Минсельхоз заявил о постепенном улучшении ситуации с обеспечением аграриев РФ топливом

По словам замглавы ведомства Андрея Разина, сельхозпроизводителям следует выходить на прямые контакты с поставщиками, чтобы избежать рисков повторения ситуации в будущем

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Ситуация с обеспечением российских аграриев горюче-смазочными материалами постепенно улучшается. Однако сельхозпроизводителям следует выходить на прямые контакты с поставщиками, чтобы избежать рисков повторения ситуации в будущем, заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

"Были серьезные решения приняты, которые уже начали стабилизировать рынок. Мы уже сегодня видим, что в целом по стране у нас ситуация по цене с дизелем и бензином стала постепенно откатываться. Пока она не вернулась на уровень середины июля - начала августа, но мы все-таки рассчитываем, что с учетом комплекса уже принятых мер ситуация по цене стабилизируется", - сказал Разин в ходе выступления на российской агропромышленный выставке "Золотая осень 2023".

Он добавил, что ситуация с объемами поставок "тоже постепенно налаживается". "Надо рекомендовать нашим сельхозпроизводителям выходить на прямые контракты с нефтепереработчиками и с внешними поставщиками топлива для того, чтобы был гарарнтирован объем и было понятно, что с ценообразованием", - отметил Разин.

Ранее Минсельхоз сообщал, что ряд регионов России отмечает рост цен на отдельные виды ГСМ для аграриев. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев высказывал опасения, что дефицит топлива у аграриев может остановить полевые работы. В свою очередь глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что российские нефтяные компании пообещали обеспечить аграриев топливом в период посевной.