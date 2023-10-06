6 октября, 12:02,
обновлено 6 октября, 12:13

На строящейся в Египте АЭС "Эд-Дабаа" начали установку первого ядерного оборудования

Алексей Башкиров/ Редакция газеты "Страна Росатом-Атом-пресса"/ ТАСС
© Алексей Башкиров/ Редакция газеты "Страна Росатом-Атом-пресса"/ ТАСС

Египетская сторона приурочила церемонию к 50-летию начала войны с Израилем в 1973 году, которую в арабском мире считают победоносной

КАИР, 6 октября. /ТАСС/. Первое ядерное оборудование - устройство локализации расплава ("ловушки расплава") - начали устанавливать на первом энергоблоке строящейся в Египте при участии Росатома АЭС "Эд-Дабаа". Об этом сообщило Управление по атомным электростанциям Египта на своем сайте.

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Торжественную церемонию начала монтажных работ открыл председатель управления Амгед аль-Вакиль. Египетская сторона приурочила церемонию к 50-летию начала войны с Израилем в 1973 году, которую в арабском мире считают победоносной. "Важно, что установка "ловушки расплава" для первого энергоблока на АЭС "Эд-Дабаа" совпадает с этим великим днем, днем гордости и достоинства", - сказал аль-Вакиль. 

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© Информационное агентство ТАСС
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