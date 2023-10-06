На строящейся в Египте АЭС "Эд-Дабаа" начали установку первого ядерного оборудования

Египетская сторона приурочила церемонию к 50-летию начала войны с Израилем в 1973 году, которую в арабском мире считают победоносной

КАИР, 6 октября. /ТАСС/. Первое ядерное оборудование - устройство локализации расплава ("ловушки расплава") - начали устанавливать на первом энергоблоке строящейся в Египте при участии Росатома АЭС "Эд-Дабаа". Об этом сообщило Управление по атомным электростанциям Египта на своем сайте.

Торжественную церемонию начала монтажных работ открыл председатель управления Амгед аль-Вакиль. Египетская сторона приурочила церемонию к 50-летию начала войны с Израилем в 1973 году, которую в арабском мире считают победоносной. "Важно, что установка "ловушки расплава" для первого энергоблока на АЭС "Эд-Дабаа" совпадает с этим великим днем, днем гордости и достоинства", - сказал аль-Вакиль.