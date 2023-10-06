Производитель косметики в Подмосковье приступил к расширению производства

На предприятии будет создано около 170 рабочих мест

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 850 млн рублей вложит компания "Аравия" в расширение производства косметики в городском округе Протвино. Инвестор приступил к строительным работам, запуск новых производственных площадей запланирован на следующий год, об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Компания "Аравия" реализует проект расширения производства косметики на территории городского округа Протвино, где работает действующее предприятие компании. Инвестор уже приступил к строительству и в следующем году планирует запустить производство. На предприятии будет создано около 170 рабочих мест. Инвестиции в проект - более 850 млн рублей", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что для реализации проекта импортозамещения в 2022 году компания получила земельный участок по программе "Земля за 1 рубль" размером 2,3 га. Основным продуктом компании является профессиональная косметика для депиляции, средства для ухода за кожей тела и лица, а также волосами.

В министерстве добавили, что в настоящее время в Московской области на разных стадиях реализации находятся более 200 проектов в сфере импортозамещения.