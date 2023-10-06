Путин заявил, что Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана

По словам президента РФ, за прошлый год рост товарооборота составил 26%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Москва занимает уверенное первое место среди торговых партнеров Ташкента, отметил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"У нас за прошлый год рост товарооборота составил 26%. А за семь месяцев текущего года - уже 14,4%. Россия занимает уверенное первое место в торговом обороте Узбекистана с иностранными государствами", - сказал российский лидер.

Путин обратил внимание, что в Узбекистане работают 3 тыс. организаций с российским участием, а в России - 700 узбекских компаний. "Мы приняли ряд серьезных решений долгосрочного характера по развитию наших торгово-экономических связей. Активно работает межправкомиссия, и причем не просто активно, но результативно", - описал президент РФ шаги по развитию двустороннего сотрудничества.