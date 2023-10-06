6 октября, 12:17

Путин заявил, что Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента РФ, за прошлый год рост товарооборота составил 26%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Москва занимает уверенное первое место среди торговых партнеров Ташкента, отметил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Читайте также
Хронология визитов Шавката Мирзиёева в Россию

"У нас за прошлый год рост товарооборота составил 26%. А за семь месяцев текущего года - уже 14,4%. Россия занимает уверенное первое место в торговом обороте Узбекистана с иностранными государствами", - сказал российский лидер.

Путин обратил внимание, что в Узбекистане работают 3 тыс. организаций с российским участием, а в России - 700 узбекских компаний. "Мы приняли ряд серьезных решений долгосрочного характера по развитию наших торгово-экономических связей. Активно работает межправкомиссия, и причем не просто активно, но результативно", - описал президент РФ шаги по развитию двустороннего сотрудничества. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация