Он в полтора раза превысит заложенные в бюджет год назад $38 млрд

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Верховная рада Украины проголосовала за увеличение расходов бюджета на 2023 год еще на 322,6 млрд гривен ($8,83 млрд), в результате дефицит бюджета достигнет $54,75 млрд, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Таким образом, дефицит бюджета в полтора раза превысит заложенные в бюджет год назад $38 млрд.

По словам депутата, вопрос об увеличении расходов бюджета рассматривался в парламенте более 11 часов. "Установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн гривен ($93 млрд), а дефицит - больше 2 трлн гривен ($54,75 млрд)", - написал Железняк в Telegram-канале.

При этом больше всего увеличится финансирование Минобороны - дополнительно 211 млрд гривен ($5,78 млрд) и МВД - 79 млрд гривен ($2,16 млрд). СБУ получит 4,2 млрд гривен ($110 млн), Главное управление разведки - 2,5 млрд гривен ($68 млн), Служба внешней разведки - 500 млн гривен ($13,69 млн).

Министерство социальной политики дополнительно профинансируют на 16,5 млрд гривен ($450 млн), Минобразования - на 572 млн гривен ($15,66 млн), Минэнерго - на 350 млн гривен ($9,58 млн).

В утвержденном год назад бюджете Украины на 2023 год был предусмотрен дефицит $38 млрд, что составляло 20% от прогнозируемого объема ВВП. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад полностью покрыть дефицит бюджета. В утвержденном правительством проекте бюджета на 2024 год предусмотрен дефицит около $42 млрд. Украинский политик Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина", назвал главный финансовый документ на следующий год бюджетом экономического поражения страны.