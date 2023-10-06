Сеть "Чижик" планирует открыть первые магазины в Санкт-Петербурге

Управляющий директор "Чижика" Илья Якубсон сообщил, что сеть также выйдет в несколько регионов Сибири

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сеть "жестких" дискаунтеров "Чижик" (входит в X5 Group) в апреле 2024 года планирует открыть первые магазины в Санкт-Петербурге, сообщил управляющий директор "Чижика" Илья Якубсон.

"В апреле откроем сразу несколько десятков магазинов, и дальше каждый месяц будем открывать", - сказал Якубсон в ходе конференции X5 Dialog 2023, отвечая на вопрос, планируется ли открытие "Чижика" в Санкт-Петербурге в будущем году.

Он отметил, что сеть в настоящее время всегда открывает по несколько десятков магазинов при выходе в новые регионы. Так, продолжил руководитель сети, в скором времени сеть выйдет в несколько регионов Сибири, открыв в течение нескольких недель более 40 торговых объектов.

Якубсон также подтвердил планы по развитию сети "Чижик" в России: ожидается, что по итогам 2023 года количество магазинов превысит 1,5 тыс., а по итогам 2026 года под управлением сети будет находиться более 5 тыс. магазинов. В настоящее время в России открыто около 1,1 тыс. магазинов "Чижик".

X5 несколько лет не могла открывать новые магазины в Санкт-Петербурге из-за превышения предельно допустимой доли рынка - так называемого "порога доминирования". Согласно законодательству, торговая сеть, доля которой превышает 25% от объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий год в границах субъекта РФ, муниципального района, муниципального или городского округа, не может приобретать или арендовать новые торговые площади на этой территории.

В июне 2023 года стало известно, что ретейлер получил возможность возобновить развитие в Санкт-Петербурге в связи с отменой в отношении него ограничений. Компания тогда поясняла, что рынок торговли продуктами в Санкт-Петербурге по итогам прошлого года показал рост с высокой динамикой, в результате чего доля рынка X5 снизилась.