Bloomberg: Франция заблокировала продажу США связанной с ядерными реакторами компании

По информации агентства, таким образом президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил представленные ранее намерения "защитить ключевые отрасли промышленности от иностранного поглощения"

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Власти Франции заблокировали сделку по приобретению американской фирмой французского подразделения компании Velan SAS, которая занимается поставками оборудования для ядерных реакторов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, таким образом президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил представленные ранее намерения "защитить ключевые отрасли промышленности от иностранного поглощения". Ранее несколько французских законодателей выражали обеспокоенность в связи с тем, что после сделки США могут получить контроль над производителем оборудования для энергетической компании EDF и препятствовать экспорту французских ядерных реакторов в Китай.

Согласно информации Bloomberg, месяцы переговоров по сделке, в рамках которой американская компания Flowserve планировала приобрести французское подразделение компании Velan SAS в Канаде примерно за $247 млн, закончились отказом со стороны Франции. Во французском минфине надеются, что решение не отразится на отношениях между двумя странами, отмечает агентство.

Указывается, что ранее Макрон расширил список отраслей, которые Франция считает стратегическими, и снизил порог, позволяющий правительству проводить проверку в случае иностранного поглощения. По оценке Bloomberg, сейчас Париж уделяет особое внимание сферам ядерных технологий, полупроводников и продовольственной безопасности.

Летом Эмманюэль Макрон в интервью газете Les Echos заявил, что Европе стоит уменьшить зависимость от США. Французский лидер выразил убеждение, что Европе необходимо прежде всего преследовать собственные интересы, а не "приспосабливаться к повестке в других частях света". Он также признал, что регион в последние годы стал больше зависеть от США.