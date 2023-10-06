Международные резервы России в сентябре снизились на 2,17%

Они составили $569,021 млрд

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 октября 2023 года составили $569,021 млрд, что на 2,17% (или на $12,638 млрд) ниже показателя на начало сентября, говорится в сообщении ЦБ.

Валютные резервы за сентябрь уменьшились на 1,96% - до $428,522 млрд. Стоимость монетарного золота в резервах снизилась за месяц на 3,02% и составила $140,499 млрд.

На 1 октября 2022 года международные резервы РФ составляли $540,688 млрд.

В конце марта Банк России возобновил публикацию расширенного состава показателей по международным резервам РФ, которые до этого не раскрывались около года.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.