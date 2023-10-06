В России инфраструктурные проекты увеличили потребление стали в стройотрасли на 11%

В пресс-службе Ассоциации развития стального строительства сообщили, что в I полугодии 2023 года оно составило 1,21 млн тонн

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Рост числа инфраструктурных проектов, в том числе наращивание строительства складских, социальных и сельскохозяйственных объектов, способствовал увеличению на 11% потребления металлопродукции строительного назначения в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации развития стального строительства (АРСС).

"В I полугодии 2023 года потребление металлопродукций строительного назначения в РФ выросло на 11%, до 1,21 млн тонн. Основной драйвер потребления - инфраструктурное строительство, связанное с ростом государственного финансирования, а также увеличение строительства складских, социальных и сельскохозяйственных объектов", - рассказали в пресс-службе АРСС.

По данным АРСС, также зафиксирован рост спроса на металл в строительстве спортивных и инженерных сооружений. Ассоциация ожидает аналогичного роста применения металла при возведении жилья и развития модульного строительства в России.

По словам генерального директора АРСС Александра Данилова, стимулированию и расширению применения металлоконструкций в отрасли способствует поддержка органов власти. "С I квартала 2023 года дорожная карта по расширению области применения стали в строительстве была разделена на две дорожные карты - Минстроя России и правительства РФ", - напомнил он. По мнению гендиректора АРСС, благодаря этой работе застройщики получат более благоприятные условия для расширения и применения новых для российского рынка технологий, а государство - дополнительный стимул для развития сразу нескольких отраслей и возможность увеличить объемы ввода недвижимости.

Образцами отечественного стального строительства являются сталинские высотки, без которых невозможно представить современный облик Москвы. Плановые обследования конструкций показывают, что здания находятся в хорошем состоянии, несмотря на то, что были построены более полувека назад. По этой технологии построены Центр международной торговли, Московский международный Дом музыки, "Крокус Сити" в Москве, Дом Зингера в Санкт-Петербурге, Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке.

Основные несущие конструкции в зданиях на стальном каркасе выполняются из металлических двутавровых балок или труб и профилированного оцинкованного листа в перекрытиях, используемого в качестве несъемной опалубки. В качестве ограждающих конструкций используются каркасно-обшивные стены из оцинкованных профилей или классические газобетонные блоки с навесными фасадными системами.