Россия начала поставки бензина и дизельного топлива в Армению по просьбе Еревана

Как отметили в МИД РФ, в республике складывается непростая ситуация с нехваткой нефтепродуктов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Армения находится в непростой ситуации в связи с нехваткой нефтепродуктов, Россия начала поставки 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива в республику по просьбе Еревана. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки необходимых республике нефтепродуктов. Речь идет о 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива. Как стало известно из запроса партнеров, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая", - указали в МИД РФ.

Там добавили, что Армения уже почти выбрала утвержденный на текущий год баланс. "Впереди - осенне-зимний период. Поддержка России окажется весьма своевременной и полезной", - добавили в МИД РФ.

В российском дипведомстве уточнили, что Москва "пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в декабре 2013 года соответствующего межправительственного соглашения", несмотря на введение 21 сентября правительством РФ временного запрета на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из страны.

"Помимо содействия по линии Российско-армянского центра гуманитарного реагирования, с учетом брифинга МИД Армении 2 октября, МЧС России взяло в проработку обращение партнеров насчет оказания гумпомощи карабахским армянам на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы, - продолжили в МИД РФ. - Совместно с Росрезервом уже сформирован первичный список предметов, которые можно было бы направить в республику в ближайшие дни".

Как отмечается в сообщении, направление помощи такими отечественными гуманитарными организациями, как Российская гуманитарная миссия, фонды им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" и "Спешите делать добро!", находится на финальной стадии. "Грузы будут доставлены в республику бортами ВКС России", - указали в российском МИД. Там также сообщили, что на следующей неделе российские дипломаты во главе с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным посетят Сюникскую область, чтобы вместе с региональными властями определить неотложные потребности. "Эта работа будет продолжена и в других регионах, где находятся переселенцы", - заключили в МИД РФ.