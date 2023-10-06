Норвегия предложила заплатить в 200 раз меньше заповеднику России за выпас оленей

По информации "Пасвика", норвежская сторона готова заплатить лишь 2,2 млн рублей вместо 425 млн рублей

МУРМАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Директорат сельского хозяйства Норвегии предложил руководству российского заповедника "Пасвик" в Мурманской области в 200 раз снизить сумму ущерба от выпаса 40 норвежских оленей. Вместо 47 млн крон (425 млн рублей), требуемых руководством "Пасвика", норвежская сторона готова заплатить лишь 250 тыс. крон (2,2 млн рублей), сообщается на сайте заповедника.

С декабря 2022 года по февраль 2023 года стадо из 40 домашних норвежских оленей перешли российско-норвежскую границу по реке Паз и питались ягелем на особо охраняемой территории России. Москва потребовала от Осло компенсации ущерба в 47 млн крон ($4,4 млн) за те дни, когда олени находились в российской заповедной зоне, а также уплаты 50 тыс. крон ($4 700) за каждое животное, которое переправилось в Россию и паслось в заповеднике "Пасвик".

"Норвежская сторона не готова оплатить 47 млн норвежских крон и предлагает самую низкую сумму для расчета по образцу 2007 года - в размере 50 тыс. норвежских крон за ущерб, причиненный 40 оленями в течение 65 дней пребывания в российском заповеднике в 2023 году. Однако норвежская сторона признает высокую ценность заповедника "Пасвик" как особо охраняемой природной территории и готова оплатить ущерб в пятикратном размере", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи представителей заповедника "Пасвик" и Управления оленеводства губернии Тромса и Финнмарка Директората сельского хозяйства Норвегии.

Отмечается, что стороны обсудили требования российского заповедника и предложение модели компенсации ущерба. В будущем для окончательного регулирования вопроса они проведут еще две встречи. На первой они займутся утверждением модели компенсации ущерба, она пройдет в российском поселке Никель. На второй встрече стороны обсудят методику расчета ущерба от выпаса оленей. В дальнейшем ее могут включить в соглашение от 1977 года между РФ и Норвегией "О взаимном возвращении переходящих государственную границу оленей". Поскольку никаких норм до сих пор нет, то размер компенсации каждый раз вызывает вопросы.

Неутвержденные методы расчета ущерба

Как пояснила ТАСС директор заповедника "Пасвик" Наталья Поликарпова, будущие встречи будут нацелены именно на утверждение единой системы подсчета ущерба, которую одобрили бы обе стороны. Так как и пятикратный размер ущерба в 50 тыс. норвежских крон, который предлагает Норвегия, и 47 млн норвежских крон, на которых настаивает Россия, подсчитаны неутвержденными методами.

"Мы норвежцам на встрече показали оба варианта расчета и пояснили, что заповедник - это не пастбище, а особо охраняемая ценная территория. И именно в варианте подсчета, в котором мы пришли к 47 млн крон, суммы такие, что в каждом компоненте сложной формулы учитывается повышающий коэффициент, подчеркивающий высокую ценность этих земель", - сказала Поликарпова.

Сейчас норвежская сторона предлагает выплатить РФ порядка 325 тыс. крон (3 млн рублей): 250 тыс. крон за ущерб 2023 года и 125 тыс. крон за выпас оленей на территории заповедника в 2019 году.

"Нам нужно письменное предложение норвежской стороны, которое они обещали направить в течение месяца, где будет указана сумма ущерба, которую норвежцы видят и готовы выплатить, но это не значит, что мы на нее согласимся. Их письмо мы направим нашему руководству в Минприроды РФ, и дальше уже будет их решение", - заключила Поликарпова.

О заповеднике и проблеме перехода оленей

Заповедник "Пасвик" площадью почти 15 тыс. га находится в приграничной зоне трех стран: России, Норвегии и Финляндии. Территория заповедника - узкая полоса, вытянутая на 44 км вдоль государственной границы России и Норвегии. Его западная граница полностью совпадает с государственной границей РФ.

Проблема перехода норвежских оленей по замерзшей реке Паз через российско-норвежскую границу существует не одно десятилетие, так как норвежские оленеводы располагают свои пастбища вблизи госграницы, а построенный в 1954 году на границе Норвегии и РФ 150-километровый забор, не помогает предотвращать переход животными границы с Россией и их выпас на особо охраняемых территориях РФ.