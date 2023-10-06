ЦБ повысил курс доллара на 7-9 октября до 100,49 рубля

Банк России повысил официальный курс евро до 106,01 рубля

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 7-9 октября 2023 года официальный курс доллара на уровне 100,4911 рубля, что на 81 копейку выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 1 рубль 22 копейки, до 106,01 рубля.

ЦБ установил официальный курс юаня на уровне 13,7373 рубля, что на 12 копеек выше предыдущего показателя.

По данным Московской биржи на 16:35 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 100,49 рубля (+0,09%). В то же время курс евро опустился до 105,49 рубля (-0,26%), курс юаня - до 13,714 рубля (-0,09%).