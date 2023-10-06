Карелия к 2030 году увеличит несырьевой экспорт на 70%

Власти региона определили приоритетные направления развития экспорта: это продукция лесопромышленного и агропромышленного комплексов

ТАСС, 6 октября. Власти Республики Карелия создали программу по развитию и масштабированию несырьевого экспорта, к 2030 году его объем в регионе увеличится на 70%, до $1,17 млрд. Об этом сообщил министр экономического развития региона Олег Ермолаев.

"В Карелии создали региональную команду по увеличению несырьевого экспорта. С учетом мнения экспортеров Карелии, а также деловых объединений и региональных экспертов была разработана Программа развития экспорта Карелии до 2030 года. Общий объем [несырьевого экспорта] к 2030 году должен составить $1,17 мkhl, увеличившись на 70% по отношению к показателю 2020 года", - написал Ермолаев в своем официальном Telegram-канале по итогам защиты в правительстве РФ соответствующей региональной программы.

По его словам, власти региона определили приоритетные направления развития экспорта: это продукция лесопромышленного и агропромышленного комплексов, которые формируют в настоящее время более 90% несырьевого экспорта республики.

"На цели программы предусмотрено более 22,3 млрд рублей. Основное - это средства бизнеса, но также будут выделяться средства федерального и регионального бюджета. В целях переориентации экспортных поставок мы продолжим проводить бизнес-миссии в страны, которые считаем потенциальными рынками сбыта, или поставки в которые могут быть существенно увеличены. Также продолжим участие наших экспортеров в отраслевых выставках на их территории", - пояснил Ермолаев.

Он также добавил, что власти Карелии планируют продолжить техническое переоборудование производств крупного и среднего бизнеса, которое позволит поставлять на внешние рынки товары более высокой степени переработки по более высокой цене.